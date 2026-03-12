Пеевски: Сигнализирах прокуратурата за намеса на министър Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР

"Сигнализирах СГП за заявеното от служебния министър Емил Дечев в подкаст на сайта sega.bg, че ГДБОП трябва да ме разпита по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева, за който донос вече два пъти съм сезирал "ad hoc" прокурора и СГП".

Това пише в позиция до медиите лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Заканата за това да бъда "разпитан от ГДБОП" означава, че или служебният министър, който е магистрат , не познава правната материя, по която работи във връзка със служебните си ангажименти като министър на МВР или обслужва предизборната кампания на партиите, с които е обвързан ПП-ДБ за оказване на натиск срещу политическите им опоненти в стил "наше МВР", пише още Пеевски.

"По отношение на категоричната забрана като политическа фигура, каквато представлява служебния министър, да се меси в работата на професионалния състав на МВР, Конституцията и законът са категорични - това е недопустимо. А във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов - това трябва да установи по надлежния ред СГП и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия", пише още лидерът на ДПС.