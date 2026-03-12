Вътрешният министър Емил Дечев откри благотворителен турнир по стрелба

Днес бе дадено началото на благотворителния турнир по стрелба "Commandos shooting tournament", съобщават от МВР. Той се организира от Главната дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ) съвместно с фондация „Емил Шарков".

Официалното му начало даде министърът на вътрешните работи Емил Дечев, а символичният първи изстрел бе направен от Теа Шаркова, дъщеря на загиналия командос Емил Шарков, с неговото оръжие. „Добрите и стойностни мъже, дори когато си отидат по един трагичен начин от нашия свят, ни провокират да създаваме добри дела и традиции", каза при откриването министър Дечев и пожела точен мерник на участниците.

Турнирът ще продължи до утрешния 13 март. Той се провежда на стрелбищния комплекс „Побит камък" в с. Богданлия, общ. Елин Пелин. В тазгодишното му, второ издание, сили мерят 38 отбора от МВР, ДАНС, НСО, МП и МО.

Инициативата преследва две цели. Едната е чисто спортната, а другата - да се съберат средства за подпомагане на децата и семействата на загиналите служители от системата на МВР. Кутии за дарения са поставени и на територията на ГДЖСОБТ, и на стрелбищния комплекс.

На церемонията по откриването бяха още Милена Шаркова, председател на фондация „Ем. Шарков", изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев, директорите на ГДЖСОБТ и ДЖ главен комисар Петър Антиев и старши комисар Георги Алексиев, както и двукратната ни олимпийска шампионка по стрелба Мария Гроздева с нейния съпруг и треньор Валери Григоров.