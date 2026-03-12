ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Възпрепятстването на Иран да придобие ядрен...

Продължава миенето на уличната мрежа в Русе

796
СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Община Русе уведомява гражданите, че на 13 март (петък) механизираното миене ще продължи по ул. „Студентска", ул. „Алеи Възраждане", алея „Лилия", както и кръстовището в началото на Парка на младежта, съобщиха от пресцентъра на община Русе. 

Изпълнението на почистването е възложено на фирмата, отговаряща за обществената хигиена – „Консорциум Еко Русе Груп" ДЗЗД. Движението и паркирането по ул. „Студентска" ще бъдат регулирани от полицейски служители с цел безопасност и нормално протичане на дейностите.

Паралелно с това специализираните машини на Общинското предприятие „Паркстрой" ще мият улиците „Цветница" и „Независимост".

Община Русе благодари на гражданите за съдействието и ги призовава да не паркират автомобилите си върху пътното платно в засегнатите райони, за да бъде осигурена възможност за качествено и ефективно почистване.

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

