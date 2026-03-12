Продължава миенето на уличната мрежа в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Русе уведомява гражданите, че на 13 март (петък) механизираното миене ще продължи по ул. „Студентска", ул. „Алеи Възраждане", алея „Лилия", както и кръстовището в началото на Парка на младежта, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Изпълнението на почистването е възложено на фирмата, отговаряща за обществената хигиена – „Консорциум Еко Русе Груп" ДЗЗД. Движението и паркирането по ул. „Студентска" ще бъдат регулирани от полицейски служители с цел безопасност и нормално протичане на дейностите.

Паралелно с това специализираните машини на Общинското предприятие „Паркстрой" ще мият улиците „Цветница" и „Независимост".

Община Русе благодари на гражданите за съдействието и ги призовава да не паркират автомобилите си върху пътното платно в засегнатите райони, за да бъде осигурена възможност за качествено и ефективно почистване.