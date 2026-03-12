Терзиев за Петрохан: Дарил съм 251 000 лева

Ако ме питате дали бих го направил пак, отговорът е: "Да"

Дарил съм 251 000 лв. Ако ме питате дали бих го направил пак, отговорът е: "Да". Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг по време на заседанието на СОС на въпрос колко средства е дарил на част от жертвите в хижа "Петрохан" и до връх "Околчица".

"Всичко, каквото съм имал да кажа, съм го казал на разследващите", каза Терзиев.

Той беше категоричен, че цялата информация по случая "Петрохан" трябва да стане публична, за да има спокойствие в обществото, каквото предложение е имало, но е било отхвърлено от мнозинството в парламента.

"Трябва всичко да бъде публично, а не на час по лъжичка, да не се създават истории от осмото джудже, което изчезна и други такива. Тогава вече ще търсим истината, а не парче по парче да сглобяваме история, която е удобна и която се претопля всеки втори и трети ден", каза още Терзиев.

Той бе категоричен, че "няма какво да се обяснявам за мои решения".

"Това са мои пари, на които съм си платил данъците и които съм преценил, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза. И е много удобно да се отклонява вниманието и разни диванни герои да късат ризи, колко били възмутени за това и за онова, когато не могат да се погледнат в огледалото и да видят всичко, което са ни приказвали през годините, какво ще чегъртат, какво ще променят. Гласувано им е доверие от цял един народ и те са го изтъргували, за да станат изтривалка. Това е много по-големият въпрос, а не какво един човек прави с лични средства, а какво много други правят с държавни средства. Всичките скандали за стотици милиони, като това, което вчера не мина през комисията по енергетика в парламента. И много други, които касаят всеки един от нас. Но винаги е много по-удобно да се натисне някоя емоционална нотка, да се насочи прожекторът в друга посока, за да се отклони вниманието от наистина големите проблеми, от всичките тези дела, по които прокуратурата нищо не прави. Всичките тези, където има много фойерверки. Трябва ли да припомням какво стана с тези знакови показни акции срещу Нексо? Там имаше гръмки, думи, емоции. Какво стана? Единственото нещо, което ще стане, е че ще ни осъдят за няколко милиарда като държава, които всички ние ще платим, защото прокуратурата се е превърнала в нещо, което има повече общо със създаването на филмово съдържание, отколкото с истински разследвания", посочи Терзиев.

Той обясни, че първоначално е заявил, че е дарил 70 000 - 80 000 евро, но след това проверил и затова имало разминаване.

"Колко повече обяснения да дам за едно лично решение? И пак ви казвам, това ли е основното? Ще ви дам един отговор - ако ме питате дали бих ги дал пак, пак бих ги дал", завърши кметът.