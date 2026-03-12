Бойко Борисов: Слагаме край на политическите заигравки с парите за празници, предлагаме нова целева помощ (Видео)

От ГЕРБ слагаме край на политическите заигравки с парите за празници, предлагаме нова целева помощ, заяви във Фейсбук лидерът на партията Бойко Борисов.

"Всяка година преди Коледа и Великден се води един и същ спор – ще има ли добавки и колко ще са те. Вместо да говорим за празника, говорим за пазар, написа в тази връзка Борисов. Според него истинският въпрос е друг - за кого трябва да бъде помощта. Празниците са за всички, от помощ имат нужда и многодетни семейства, и самотни родители, и хора с увреждания. Бедните пенсионери остават наша грижа. Но вече ще включим и децата. Защото празниците и чувството за общност са най-важни за тях", обясни той.

Когато държавата дава еднакви добавки на всички, парите се разпиляват. Когато помощта е насочена към най-бедните – тя наистина помага. Предлагаме нова целева помощ в Закона за социално подпомагане два пъти в годината за най-бедните, като сумата ще бъде в Закона за държавния бюджет всяка година, пише Бойко Борисов. Празниците не са политика, те са човечност, завършва той.

По-рано днес от парламентарната група ГЕРБ-СДС внесоха в парламента законови промени, с които се въвежда нова социална помощ в Закона за социалното подпомагане, която да се дава двукратно – в навечерието на Великден и на Коледа.