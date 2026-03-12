Със стипендии АЕЦ „Козлодуй"- Нови мощности ще подпомага ученици от гимназията по ядрена енергетика в крайдунавския град

АЕЦ „Козлодуй"- Нови мощности подписа рамково споразумение с професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов" в Козлодуй за сътрудничество и съвместна дейност. Основната цел на партньорството е да се насърчи ранното кариерно ориентиране на учениците и да се повишат техните професионални знания и умения в областта на техническите и енергийните специалности.

Съвместните инициативи ще бъдат насочени към учениците от VIII до XII клас, обучаващи се в направления като електроенергетика, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, както и управление на радиоактивни отпадъци. В рамките на споразумението ще се организират образователни срещи, лекции, семинари, дни на отворени врати и различни научно-приложни инициативи с участие на експерти и инженери от АЕЦ „Козлодуй" - Нови мощности.

Учениците ще получат възможност да се запознаят отблизо с дейността на дружеството и перспективите за професионална реализация в ядрената енергетика. Важен елемент от партньорството е и стипендиантската програма, чрез която талантливи и мотивирани ученици ще могат да получават финансова подкрепа в зависимост от постигнатия успех.

С подписването на споразумението двете институции заявяват готовност за дългосрочно сътрудничество, насочено към подготовката на бъдещи висококвалифицирани специалисти, необходими за развитието на новите ядрени мощности в България. Подобно споразумение неотдавна бе сключено и с природо-математическата гимназия във Враца.