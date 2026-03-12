Юлиян Попов: Миризмите идващи от "Кроношпан" са от смолата по дървесината

Работим по въпроса с дървопреработващия завод "Кроношпан", както заради това че е с висока публичност, но и затова, че засяга въпроса с миризмите. Проведох редица срещи, както и с кмета на Велико Търново и неговият екип. Уточнихме, че основният проблем са миризми идващи от смолата на дървесината, тъй като много изследвания показват, че няма замърсявания.

Това заяви служебният екоминистър Юлиян Попов по време на изслушването му в ресорната комисия.

"В района на Велико Търново регулярно постъпват сигнали от граждани заради миризми, колегите от РИОСВ извършват обходи. На 4 март е направена поредната проверка, установено е че в сутрешния ден около 8 сутринта, въпросната линията е спряна поради технически проблем. Дали сме предписание на завода да си измери мисиите на миризми. Ще бъде направено в понеделник. Тази база данни би била опора за следващи действия", обясниха експерти от ведомството.

На въпроса дали придвижва да сключва споразумения с НПО-та, каквото беше това и на Ивайло Калушев Попов отговори категорично: "Не, няма да сключвам споразумения с НПО-та".

"Резервиран съм, не съм против, но резервиран, защото им се дава небалансирано предимство в тяхната работа. Не изключвам необходимостта в много случаи да се подписват такива споразумения. И по принцип отношението на нацията към такива организации на национално равнище е много несправедливо, защото този сектор е основа на демокрацията и основна на функционирането на много неща. Но при подписването с НПО-та въпросът е нещата да бъдат правно подредени, така както го изисква закона", обясни той.

"Ще имаме среща другата седмица с представителите от работната група и с по-широк кръг представители. Мислим как да поучим гаранции за това, че една такава система няма да се монополизира. Трудно ми е да обещая, че за два-три месеца можем да на направим нещо за депозитната система, че тя да заработи в бърз порядък", уточни той по отношение на въвеждането на депозитната система у нас.

