Ремонтират основно eзерото с Пеещите фонтани в Пловдив, ще има нова атракция - водна дъга

На нея ще се прожектира видео съдържание

Започна основен ремонт на Пеещите фонтани в Цар-Симеоновата градина на Пловдив. Дейностите обхващат подмяна на хидроизолацията на езерото с площ около 6500 кв. м, включително демонтаж на съществуващото покритие и изграждане на ново, почистване на дъното и стените, полагане на нов грунд, пренареждане и залепване на бордюрите и плочите около фонтана и други.

Като част от обновяването на любимото на пловдивчани място ще бъде монтирана специална дюза, създаваща водна завеса, благодарение на която ще се надгради и обогати програмата на фонтаните.

Новото съоръжение ще формира водна дъга с максимални размери 30 метра ширина и 15 метра височина. В този периметър под високо налягане ще се разпръсква вода, която ще образува екран от водна мъгла, който ще дава възможност за прожекция на видео съдържание. Изцяло ще бъде подновена мултимедийната система – видео проектор, плейър и компютър за управление.

„Пеещите фонтани са едно от най-разпознаваемите и емблематични места за разходка и културни събития в Пловдив. С този ремонт не само ще подобрим техническото състояние на съоръжението, но и ще надградим атракцията, която ще направи пространството още по-привлекателно за пловдивчани и гостите на града", заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

„Работата започна при първото благоприятно време от сезона. Срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности е 70 дни", допълни заместникът му по екология и здравеопазване Иван Стоянов, който е възложител на дейностите.

Езерото беше ремонтирано преди 12 години и проблеми с покритието се появиха още в първите дни след пускането му в експлоатация.