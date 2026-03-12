След 2 провала във външна комисия, депутатите от военната задвижиха присъединяването на България към Съвета за мир

След като 2 пъти искането за ратификация на участието на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп, не мина в комисията по външни работи в парламента, то все пак бе задвижено, но от комисията по отбрана.

По-рано днес депутатът от БСП Габриел Вълков заяви, че с колегата му Иван Петров, с когото са членове на външната комисия от социалистите, ще бойкотират искането и няма да осигурят кворум за приемането му. Така и двете заседания на външната комисия не се състояха. Че присъединяването към Съвета за мир трябва да се узакони, поиска от депутатите лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"С това решение Народното събрание, в изпълнение на Конституционните си правомощия ще се произнесе относно членството на България в Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, което за нас няма алтернатива. Това е нашият отговор на опитите на служебния кабинет да въведе в заблуда евроатлантическите партньори на страната ни, предизвиквайки дипломатически интриги, за да обслужи чужди финансово-политически интереси на компрометираните политически формации, които го създадоха", написа Пеевски в своя позиция до медиите, разпространена вчера.

Така депутатите направиха трети опит да прокарат ратификацията на Съвета за мир, този път през военната комисия. За извънредното заседание се събраха 12 от 20-та депутати, които членуват в нея. За да имат кворум за провеждане на заседанието бяха нужни 11. Решаващо за провеждането на заседанието бе присъствието на бившия лидер на БСП Атанас Зафиров, както и на Джейхан Ибрямов от АПС.

Другите депутати, които се включиха в заседанието на комисията бяха от ГЕРБ, ДПС и ИТН. В зала бе и Николай Радулов от МЕЧ, но той не участва в гласуванията.

Искането на ДПС все пак бе прието с 9 гласа "за".