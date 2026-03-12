Терзиев: Чака ни дълга процедура, докато София придобие от държавата знакови имоти

СОС одобри общината да поиска "Врана", сградата на "Раковска" 134, бившия Нотариат и други имоти

Чака ни дълга административна процедура, с която да приключи придобиването на емблематични имоти, които сега са собственост на държавата. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, след като по-рано днес СОС гласува общината да поиска парк "Врана", бившата централа на СДС на ул. "Раковски" 134, сградата на бившия Нотариат и други имоти и терени, подходящи за детски градини и училища.

Терзиев благодари на СОС за подкрепата, но се обърна към "някои хора със силни мнения в националната политика, които не знам дали не разбират или се правят, че не разбират как работи цялата система".

"Столичната община не е едноличен търговец, която се управлява от кмета. Има си колективен орган, който се казва Общински съвет. Той контролира голяма част от дейността на кмета и разпореждането с имоти е точно прерогатив на Общинския съвет. Така че нас ни чака дълга административна процедура - решение на Министерския съвет, решение на областния управител преди да успеем да получим тези имоти. И когато това стане, то нищо не може кмета да направи без санкция на общинския съвет. Така че тези приказки за това как сме щели да грабим имоти, няма нищо общо с реалността", каза Терзиев.

Според него общината ще бъде по-добър стопанин на тези имоти, някои, от които сега са в "това тъжно състояние".

"Г-н Пеевски по принцип се старае да наложи постоянен мораториум на София навсякъде, където може, за да блокира всичко в този град. Слава Богу, по тази тема мисля, че няма да му се получи", подчерта кметът.

Той благодари на СОС и за приетите капиталови разходи, сред които за покупката на 42 автобуса за градския транспорт.

Терзиев коментира и изказването на общинския съветник Иван Кирилов, че транспортния синдикат към КТ "Подкрепа" не е съгласен с предложеното 5% увеличение на заплатите на служителите на градския транспорт.

"Не съм противник на по-високи възнаграждения. И никога целта ми не е била да бъда неуважителен към хората, които са заети в градския транспорт. Противно на това, което се тиражира, аз го ползвам. Ползват го децата ми, ползват го родителите ми", каза Терзиев.

Той добави, че развитието на градския транспорт е изключително важно, но "ключовото е откъде ще дойдат средствата". Кметът обяснил това на срещата със синдикатите.

"Нито има нагласа някой да пипа цената на превозните документи, нито приходите от разширението на зоните за платено паркиране ще дойдат скоро, за да можем да разполагаме с тях. Нито пък имаме други безгранични възможности да увеличим собствените приходи на общината, за да субсидираме щедро увеличението само на заплатите", уточни Терзиев.

По неговите сметки исканите 200 евро увеличение на заплатите на всички служители в градския транспорт означава допълнителни 25 млн. евро.

"Никой не каза откъде биха дошли те", добави Терзиев.

И обясни, че в момента дупката в транспорта е в размер на няколко десетки милиона евро.

"Искам да използвам случая да благодаря и на предишното правителство, и на сегашното за средствата, които са дали, но трябва да намерим още, за да няма риск за транспорта. Със сигурност никой не иска конфронтация и не търси поводи да има стачки и да се създаде поредното неудобство за софиянци", заяви Терзиев.