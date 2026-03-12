Потвърдено: 15 г. затвор за мъжа от Куклен, убил братовчед заради открадната ракия

Пребитият Ламбри Лятев агонизирал между 15 минути и 1 час, нямал сили да извика помощ

Пловдивският апелативен съд потвърди 15-годишната присъда на 55-годишния Мариан Паскалев за убийството на братовчед му Ламбри Лятев, извършено заради кражба на ракия. Датата на престъплението е 29 декември 2022 г. и магистратите считат, че то е извършено с особена жестокост.

Ламбри Лятев се намирал в нормално здравословно и психично състояние, но често злоупотребявал с алкохол. С братовчед му Мариан Паскалев имали добри отношения помежду си. Двамата работели в строителството, ходели си на гости, правели си компания и употребявали големи количества алкохол заедно. Понякога обаче се карали за дребни неща, както се е случило и 28 декември 2022 г., когато подсъдимият обвинил Лятев, че е разбил вратата на къщата му и е взел от ракията му, като дори се стигнало до сбиване помежду им.

Около 20 часа на следващия ден Паскалев се прибрал в доба си, пийнал си бира и решил да търси сметка от Лятев за ракията. Отишъл до къщата му, двамата се скарали и Паскалев ударил братовчед си силно с бутилката, пълна с бира, в областта на раменете, а след това я хвърлил по него. Атакувал го и с намираща се в двора автомобилна гума. След това го оставил да лежи в безпомощно състояние в тревата и се прибрал в къщата си, където продължил да пие бира. Вследствие на ударите с ръце и крака на пострадалия били причинени множество телесни увреждания, довели до остра сърдечносъдова и дихателна недостатъчност вследствие на съчетаната тежка гръдна и черепно-мозъчна травма. От момента на причиняване на нараняванията до загубата на ефективна сърдечна дейност и настъпването на смъртта му в рамките между 15 мин. и 1 час пострадалият не можел да се движи, за да извика помощ.

Когато синът на жертвата се прибрал и потърсил баща си, чичо му разказал какво е станало и го завел при пострадалия. Извикали помощ на телефон 112, но когато линейката пристигнала, пострадалият вече бил починал.

Решението на Апелативния съд не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред ВКС.