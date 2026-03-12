ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владо Илиев записа 3-ото си най-добро класиране в ...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22458252 www.24chasa.bg

Община Несебър продължава инициативата "Несебър е за по-чист въздух"

1172
В Несебър подписаха поредните договори за смяна на старите печки с екоголигични отоплителни уреди.

В община Несебър бяха подписани поредните 60 договора по проекта „Несебър е за по-чист въздух", насочен към подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Проектът се реализира с финансиране от Програма „Околна среда" 2021–2027 и цели намаляване на вредните емисии и насърчаване на екологично поведение сред жителите на общината. Основните цели включват създаване и популяризиране на нискоемисионни зони за отопление, замяна на остарели уреди с енергийно ефективни системи и цялостно подобряване на качеството на въздуха в населените места.

По време на процедурата по подписването, директорът на „Дирекция европейски и национално програми и политики и екология" към Община Несебър и ръководител на проекта Галина Бабева представи подробни указания за следващите стъпки по реализиране на дейностите и отговорностите на потребителите по програмата.

В рамките на проекта продължава монтажът на термопомпи, пелетни уреди и висок клас климатици, които осигуряват модерно и екологично отопление за домакинствата в общината.

Проектът „Несебър е за по-чист въздух" е част от дългосрочната стратегия „Зелен Несебър", която включва множество инициативи с пряко и косвено влияние върху опазването на природната среда, рационалното използване на ресурси и подобряване на качеството на живот на жителите.

Община Несебър призовава гражданите да се включат активно в инициативата и да се информират за възможностите за подмяна на старите отоплителни уредите на твърдо гориво с модерни екологични отоплители.

В Несебър подписаха поредните договори за смяна на старите печки с екоголигични отоплителни уреди.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)