Бившият областен управител на София: Заварих 30-40% изсъхнали дървета във "Врана"

Във "Врана" заварих над 30-40% изсъхнала растителност за последните две години, откакто всъщност управлява кметът Терзиев. Преди около 6 месеца той беше написал в социалните мрежи, че областната администрация трябва да вземе незабавно парка. За 5 месеца направихме абсолютно всичко възможно да спасим парка. Това заяви бившият областен управител на София Стефан Арсов на брифинг с групата на ГЕРБ в СОС.

ГЕРБ винаги е водила мъдра държавническа политика в полза на гражданите на България. Няма как ние да се противопоставим на тема, която самите ние сме се застъпвали, а именно придобиването на държавни имоти от страна на общината. Затова останах изненадан от сутрешните изказвания, че кметът на София Васил Терзиев щял да следи кой как щял да гласува в СОС. Той или не е проследил гласуването в комисии, защото там по никакъв начин и никой не е дал някакво обосновано или не обосновано предположение, че няма да подкрепи тези доклади. Напротив - те минаха единодушно. Тази буря в чаша вода най-вероятно е била с цел отклоняване на вниманието от темата, която разтресе държавата и по която той самият преди малко не можа отново за пореден пък да даде категорични обяснения", коментира шефът на групата на ГЕРБ в СОС Антон Хекимян.