Задържаха хърватин, опитал да прекара 200 000 кутии цигари през границата ни с Гърция

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, се води разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК.

Около 16,30 ч. на 11.03.2026 г. на Граничен преход Кулата митнически служители проверили влизащ в страната от Република Гърция товарен автомобил - влекач с полуремарке, с хърватски регистрационни номера.

В полуремаркето на автомобила, върху палета, били открити кашони, съдържащи 200 000 кутии цигари с различни търговски марки, без поставен български акцизен бандерол върху потребителската опаковка.

Водачът на моторното превозно средство – гражданинът на Хърватия А.Р., е бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Предстои същият да бъде привлечен в качеството на обвиняем и задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор, както и внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

Цигарите и автомобилът са иззети.