Бащата на Николай Златков е взел тялото, без да каже на майка му

Бащата на 22-годишния Николай Златков, който бе открит мъртъв в кемпера край Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишното момче, е взел тялото на сина си, без да каже на майката Ралица Асенова. Това разказа тя във фейсбук профила си.

"Действията, предприети днес от страна на бащата на Ники във връзка с тялото на нашия син са извършени изцяло против моята воля и без моето съгласие!", пише Ралица.

Миналия петък сутринта майката на Ники - Ралица Асенова, каза пред Нова тв, че близките искат да видят загиналите си роднини и те да бъдат освободени, за да могат да бъдат погребани. Почернените роднини анонсираха протест за този петък с още 6 искания за предоставяне на факти от разследването.

Часове по-късно от Окръжната прокуратура във Враца обявиха, че освобождават телата на Калушев, Златков и Макулев. Тогава медии съобщиха, че майката на Ники иска да се сбогува с него с будистки ритуал, а баща му бил против. Други информираха, че за Калушев се готви т.нар. небесно погребение, при което след кремация прахът му да бъде разпръснат.

"Още от първия момент след трагедията настоявам единствено за едно – истината за смъртта на сина ми да бъде напълно разкрита. За мен това означава всички обстоятелства около неговата смърт да бъдат изяснени по безспорен начин, включително чрез независими и безпристрастни експертизи", пише още Асенова в днешната си публикация.

Ето какво още пише тя:

Решението на бащата на Ники да предприеме действия, които на практика възпрепятстват тази възможност, е направено без мое знание и против ясно изразената ми позиция. Аз не съм давала съгласие за подобни действия. И многократно го помолих през последните дни да не взима тялото на Ники и да ме подкрепи в борбата ми за истината.

До този момент не са ми ясни мотивите, поради които той е избрал да постъпи по този начин. За мен това поведение представлява предателство както към търсенето на истината, така и към паметта на нашия син. Предателството беше абсолютно непоносимо за Ники както и лъжата.

Като майка на Ники аз ще продължа да настоявам за пълно и обективно разследване на всички факти и обстоятелства около неговата смърт. Това е мой дълг както към него, така и към всички убити на Петрохан и Околчица.

На т.нар. баща на Ники само искам да кажа, че истината за убийството на Ники няма да бъде погребана заедно с него. Той живееше според стремежа си за Истина и Свобода и аз ще се боря до край за това му право.