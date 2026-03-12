ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

date 2026-03-12

Почина известният пловдивски съдебен лекар д-р Светлозар Спасов

24 часа Пловдив онлайн

Д-р Светлозар Спасов Кадър: Фейсбук

Беше легенда като патоанатом, вещо лице и преподавател в Медицинския университет

На 67 години е починал известният пловдивски съдебен лекар д-р Светлозар Спасов. Той е легенда в областта на патоанатомията, дългогодишен преподавател в Медицинския университет и вещо лице по съдебномедицински експертизи.

Д-р Спасов имаше брилянтен изказ и чувство за хумор, обръщаше се към съдиите с "Ваша чест". Обясняваше медицинските си заключения разбираемо и правеше неочаквани сравнения. Преди години по дело за убийство, съдията се опитваше да разбере дали подсъдимата за смъртта на мъжа си жена е била бита от него и така да е била провокирана и д-р Спасов заяви: "Жените имат такива коси, че действат като амортисьори, ти нанасяш удари, но следи не остават." 

Цялата медицинска, юридическа и журналистическа общност в Пловдив скърби за д-р Светлозар Спасов. Поклон пред паметта му!

