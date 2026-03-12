ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Попов: Няма опасност от радиация заради войната в Иран

Юлиян Попов. СНИМКА: Георги Кюрпанов

За радиоактивно замърсяване не мисля, че това е нещо, което е на дневен ред като вероятност.

Това каза служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по време на блицконтрол в ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос има ли възможност за възникване на радиоактивно замърсяване в района на Персийския залив, Каспийско море, Кавказ и Черноморската зона вследствие на военните действия в Близкия изток.

Той каза, че не е обсъждана съвместна декларация между министрите на околната среда от държавите членки на Европейския съюз по темата. Следим всичко, което е свързано с радиоактивния фон, увери Попов, цитиран от БТА.

Попов коментира и темата около дебата за евентуалното отлагане на търговията с въглеродни емисии, но по думите му няма анализи как Европейската схема за търговия с емисии (ETS) ще въздейства върху българските потребители.

