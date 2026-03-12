Социалните в Пловдив проверяват сигнал за бездомни майка и дете в район "Тракия"

Агенцията за социално подпомагане се самосезира по сигнал, разпространен в социалните мрежи, за бездомни майка и дете пред блок №127 в район "Тракия" в Пловдив, съобщават от институцията. На място незабавно са изпратени два екипа, включващи социални работници от отдел „Закрила на детето" и от „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги". На адреса, под тераса на блока, експертите са установили бивак, който е използван като своеобразен дом сред кашони, чували и разхвърляни вещи. Никой не е открит на посоченото място по време и на двете посещения на специалистите – сутринта и около 14 часа на същия ден.

По информация на живеещи в района е възможно под терасата да пребивава не само майка с дете, а семейство – мъж, жена и две деца.

От дирекция „Социално подпомагане" в Пловдив уверяват, че са в пълна готовност да окажат съдействие и подкрепа, като при установяване на майката и децата могат да бъдат предприети незабавни мерки за тяхната закрила и настаняване в подходяща социална услуга.