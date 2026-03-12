Спецекип на военните унищожи невзривен боеприпас в Казанлък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специализиран екип от батальон за защита на силите от състава на Втора механизирана бригада – Стара Загора е унищожил силно корозирал 122 мм снаряд, съобщиха от Министерството на отбраната. Боеприпасът е открит до водоем в Казанлък.

Екипът е действал под ръководството на старши лейтенант Христо Костов. Снарядът е унищожен в учебен център „Люляк" при спазване на всички мерки за безопасност.

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Общо 419 невзривени боеприпаса са унищожили формированията от състава на Въоръжените сили през 2025 г., съобщиха за БТА от Министерството на отбраната в края на януари.