Облагородена е панорамната местност Гарга баир над Велико Търново

Облагородена е панорамата към Царевец и Велико Търново на Гарга баир – в местността, където беше популярната „Люлка на любовта". По инициатива на общинския отдел „Екология, чистота, озеленяване" екип на ОП „Зелени системи" почисти района, поставени са и пейки.

Иглолистните дървета по целия хълм бяха поразени от силно заразна болест, която причини бързото им съхнене – включително и на дърветата, където бе люлката. Гарга баир пострада и от големия пожар през юли миналата година. Двата фактора наложиха санитарна сеч.

Хълмът Гарга баир е включен в планираното от Община Велико Търново подновяване на целия зелен пояс около града чрез ново залесяване – то ще се извършва периодично и на етапи. Първата кампания за засаждане на нови дървета реализирахме преди по-малко от четири месеца – през ноември.