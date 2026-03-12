ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български МиГ-29 и гръцки F-16 тренират охрана на въздушното ни пространство

Български МиГ-29 и гръцки F-16 с тренировъчни полети СНИМКА: МО

Екипажи на самолети МиГ-29 от състава на българските ВВС и F-16 от състава на гръцките ВВС проведоха днес, 12 март 2026 г., съвместни тренировъчни полети във връзка с усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство, съобщиха от министерството на отбраната. 

Основните им цели бяха свързани с постигане на по-добра координация и оперативна съвместимост при провеждането на презгранични операции при контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство, както и повишаване подготовката на екипажите по точното изпълнение на съгласувани по време и място полетни задачи във въздушното пространство на двете страни.

Съгласно сценария на съвместните полети, беше извършено и реално приемане и предаване на управлението на екипажите от съответните национални Центрове за управление и докладване.

Първата съвместна летателна тренировка с гръцките Военновъздушни сили в интерес на изпълнение на мисията по охрана на въздушното пространство в системата на ПВО и ПРО на НАТО е проведена през 2013 г. под наименованието „DACT–2013".

Български МиГ-29 и гръцки F-16 с тренировъчни полети СНИМКА: МО
Български МиГ-29 и гръцки F-16 с тренировъчни полети СНИМКА: МО
Български МиГ-29 и гръцки F-16 с тренировъчни полети СНИМКА: МО
Български МиГ-29 и гръцки F-16 с тренировъчни полети СНИМКА: МО
Български МиГ-29 и гръцки F-16 с тренировъчни полети СНИМКА: МО
Български МиГ-29 и гръцки F-16 с тренировъчни полети СНИМКА: МО

