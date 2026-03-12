ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът Йотова: Българският бизнес губи от нел...

Изложба на русенски и търновски художници съпътства „Мартенски музикални дни"

Дружеството на русенските художници представи тази вечер новата си тематична изложба „Музиката в нас", организирана по повод предстоящия международен фестивал „Мартенски музикални дни".

Събитието събра творци, общественици и ценители в галерията на ул. „Борисова" 6, където са подредени 90 творби на 17 автори. Сред произведенията преобладават пейзажи, натюрморти и композиции, изпълнени в техниките маслена живопис и акварел. Акцент в тазгодишното издание е участието на художници от Велико Търново, което разширява творческото сътрудничество между двата града.

На откриването присъства Цветослав Димитров, директор на дирекция „Образование и култура" в Община Русе , който поздрави авторите за техния принос към културния живот на града. Димитров заяви, че изложбата „Музиката в нас" е събитие, което символизира съприкосновението между две изкуства - музиката и живописта. „Тази експозиция е покана за размисъл – как музиката ни вдъхновява, как ни съпътства в ежедневието и как се превръща в част от нас самите. Благодаря на Дружеството на русенските художници за инициативата и на всички автори, които споделят своето виждане и талант. „Мартенските музикални дни" са традиция, която ни събира, а изложбата е още едно доказателство, че изкуството ни обединява и ни прави по-богати духовно", каза Димитров и пожела на всички много вдъхновение и смели идеи.

Експозицията „Музиката в нас" ще бъде отворена за посетители до 25 март.

