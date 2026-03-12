15 месеца затвор за рецидивист, обрал къща в Кюстендил

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затвора в Бобов дол. СНИМКА: Тони Маскръчка

1 г. и 3 месеца ще лежи в затвора рецидивист, обрал къща в Кюстендил.

Районен съд Кюстендил наложи ефективно наказание „лишаване от свобода" по отношение на П. А., на 38 години, осъждан, от гр. Кюстендил, който се призна за виновен в кражба на чужди движими вещи от къща на ул. „Зимница" в гр. Кюстендил. Престъплението е извършено в условията а опасен рецидив, обвиняемият е многократно осъждан. Съдът, под председателството на съдия Чавдар Тодоров одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата.

П. А. се признава за виновен, за това че на 24.06.2025 г., от къща в гр. Кюстендил, чрез лопата и отстраняване на метална решетка на прозорец на къщата, е отнел индивидуално техническо ел. превозно средство, лаптоп, мобилни телефони, маратонки, игрова конзола, телевизор и др., на обща стойност 2 906, 32 лв. като деянието е извършено с условията на опасен рецидив.

Причинените имуществени вреди от престъплението са възстановени.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Подсъдимият ще изтърпи наказанието „лишаване от свобода" за срок от 1 година и 3 месеца, при първоначален режим –„строг". Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Затвора в Бобов дол. СНИМКА: Тони Маскръчка

