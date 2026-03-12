Зъболекарка и втори анестезиолог обвинени за смъртта на Ангел

Досега само д-р Пламен Мандев, поставил упойката, беше привлечен към наказателна отговорност

Още двама лекари са обвиняеми за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица - стоматоложката д-р Десислава Георджева, извършила интервенцията, след която детето умира, и още един анестезиолог от клиника "Медикус алфа".

Това съобщиха от окръжната прокуратура в Пловдив в отговор на въпрос на "24 часа" как се развива разследването близо година след трагедията.

Ангел Райчев почина на 4 април 2025 г. В началото на юни - след близо два месеца, към наказателна отговорност беше привлечен лекарят, поставил упойката – д-р Пламен Мандев. Той беше обвинен, че е нарушил общите правила за добра медицинска практика,

не е направил адекватна преценка на състоянието на пациента

въз основа на историята на заболяването и симптомите. Провел е лечение, което не било безопасно и качествено – назначил е по-голяма от необходимата доза на един от медикаментите. 6-годишният Ангел СНИМКА: ФЕЙСБУК

Сега срещу него и другия анестезиолог, чието име от прокуратурата не съобщават, е повдигнато обвинение, че "поради немарливо изпълнение на професията си при независимо съпричиняване" са причинили смъртта на детето. А зъболекарката д-р Георджева е подведена под наказателна отговорност за лечение в нарушение на Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина.

"Вторият анестезиолог е д-р Любомир Морев, той беше извикан по спешност, след като д-р Пламен Мандев си тръгна. Час и половина по-късно дойде, трябваше да интубира детето, но не успя. Там беше и свекърва ми д-р Маргарита Бояджиева, която също е анестезиолог. Д-р Морев обаче я изгони и заключи детето ми в кабинета", разказа пред "24 часа" майката на Ангел - Магдалена Райчева. Тя допълни, че не може да изпита удовлетворение от повдигането на новите обвинения.

"Каквото и да им се случи на тези лекари, моето дете няма да се върне. Но съм благодарна, че прокуратурата е адекватна, не ги прикриха, лекарската комисия си свърши работата. Надявам се да отиде в затвора най-малко Пламен Мандев.

Как може да сложиш на дете 5 пъти по-голямо количество

- при 7 максимум той е сложил 25 нивалин.

Д-р Морев е познат в лекарските среди - не е практикувал поне 20 г., това е анестезиолог само на бюро. Как да интубира детето, като не го е правил 20 г.", казва през сълзи Магдалена Райчева.

Месец след смъртта на Ангел десетки близки и приятели се събраха на протест пред клиниката. Полицаите на място свалиха шапки в знак на съпричастност с мъката на семейството, но успяха да се справят с недоволстващите, напиращи да пробият кордона през тях и да нахлуят в здравното заведение.

След това протестиращите се насочиха и към дома на д-р Мандев, като го призоваваха да излезе и да обясни какво се е случило. Анестезиологът не рискува да се появи сред хората. След това се сдоби с обвинение и му беше определена парична гаранция от 3 хил. лв. А от "Медикус алфа" изказаха съболезнования на близките и обявиха, че съдействат на разследването.

Д-р Десислава Георджева досега имаше само две глоби от Изпълнителната агенция "Медицински надзор" - по 100 и 300 лв., но обжалва и районният съд в Пловдив отмени по-голямата. Силно полицейско присъствие на протест на 4 октомври 2025-а пред клиниката в Пловдив, в която бе проведена фаталната интервенция. СНИМКА: МАЯ ВАКРИЛОВА

Амбулаторен лист от 10 януари 2025 г., приложен по делото, показва, че Ангел е бил доведен при д-р Георджева за консултация заради множествени разрушения по зъбите, които били придружени от повишена чувствителност и болки.

Детето отказвало да бъде лекувано по рутинните методи в кабинет и предвид големия обем от патология в комбинация с негативното поведение на момченцето

било взето решение лечението да се проведе под обща анестезия

в няколко етапа. Във фаталния ден на хоспитализацията анестезиологът д-р Мандев направил консултативен преглед. От болничната документация на детето става ясно, че други медицински специалисти, включително и педиатър, не са проверявали какво е състоянието му.

Д-р Георджева взела решението да извърши интервенцията под обща анестезия, без да се консултира с педиатър.

По тази причина инспекторът от "Медицински надзор", който правил проверка на случая, приел, че зъболекарката е нарушила Закона за здравето, според който: "Като пациент всеки има право на: "...достъпна и качествена здравна помощ", а без консултация с детски лекар не може да се говори за лечение по стандартите.

Проверяващите констатирали и второ нарушение в интервенцията. Д-р Георджева притежава дипломи за специалностите "Терапевтична стоматология", "Оперативно зъболечение и ендодонтия" и "Обща стоматология", но не и по "Детска дентална медицина".

Няма квалификационен курс за лечение на деца под обща анестезия

Неоспоримо е обаче, че именно тя е извършила лечението на зъбите на Ангел. По този начин стоматоложката е нарушила наредба за утвърждаване на медицински стандарт в детската дентална медицина от ноември 2010-а, според която трябва да има такова образование.

На 2 юни 2025 г. зъболекарката се е сдобила с акт, като е подала писмени възражения в законовия срок, но те са били оставени без уважение като неоснователни. През септември било издадено и наказателно постановление, с което са наложени двете глоби. Именно то е било обжалвано пред районния съд.

"Понятието "качество" по смисъла на закона не се свежда единствено до техническото извършване на медицинската интервенция, а обхваща цялостния диагностично-лечебен процес, включително вземането на медицински решения при спазване на действащите медицински стандарти, добрата медицинска практика и принципа за минимизиране на риска за пациента", посочват в решението си магистратите.

Те са на мнение, че прилагането на обща анестезия при

лечението на малолетен пациент е с повишена степен на риск

и непременно изисква педиатрична оценка, а липсата на консултация с детски лекар е съществен пропуск. И тъй като безспорно д-р Георджева не се е консултирала с такъв специалист, съдиите потвърждават по-малката глоба, която е в минималния размер, предвиден по закон.

По-голямата санкция обаче е отменена като незаконосъобразна, тъй като магистратите не са съгласни с доводите на "Медицински надзор", че е трябвало лечението да бъде осъществено от лекар със завършена специалност "Детска дентална медицина" или завършен курс за лечение на деца под обща анестезия.

Причината е, че изводът е направен, без да е доказана една от задължителните предпоставки, а именно - пациентът да е "дете със специални нужди". В случая няма данни Ангел да е имал такива.