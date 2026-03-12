ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хиляди в Пловдив скандират: Нормален транспорт, ин...

Моторист е в болница след катастрофа в центъра на Пловдив, движението е затруднено (Видео)

Никола Михайлов

Моторът е сериозно пострадал. Снимка: Никола Михайлов

Екип на полицията е на мястото и регулира трафика

Моторист е пострадал при катастрофа на ул. “Петко Д. Петков“ в центъра на Пловдив. Катастрофата е станала малко по-рано тази вечер, а движението все още е затруднено. На място е пристигнал екип на полицията, който регулира трафика. 

Автомобилът е застанал перпендикулярно на платното, а моторът - до него, на земята. Според очевидци колата или е излизала от подземния паркинг на търговския център, непосредствено до който е станало произшествието, или е предприела завой, за да влезе в локалното платно. 

От Спешна помощ уточниха за "24 часа", че мотористът е откаран в болница. Все още не е ясно състоянието му. 

Моторът е сериозно пострадал.

