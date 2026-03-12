Хиляди в Пловдив скандират: Нормален транспорт, иначе протести до дупка! (Снимки, видео)

Хора от всички възрасти и професии не желаят да висят по спирките, а да пътуват в редовни и чисти автобуси

Докато чакам №20, мога да изплета шал на кмета, а в събота и неделя - и пуловер, оплака се Славка Красимирова

"Искаме Градски, а не Адски транспорт", "Стига чакане по спирките", "Къде изтекоха милионите за електронното таксуване?".

Плакати с тези надписи издигнаха пловдивчани тази вечер на многолюден протест пред общината. Минути преди обявеното начало, кметът Костадин Димитров мина, поговори с част от присъстващите, които още се събираха и си тръгна. "Каних ги преди време на разговор, отказаха", заяви той. Кметът Костадин Димитров е при протестиращите. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

В това време пространството около шадравана на площад "Стефан Стамболов" се изпълваше с хора от всички възрасти – родители с деца, ученици, студенти, пенсионери и хора от различни професии. Всички искаха едно: не безплатен, а редовен градски транспорт.

"Всеки ден се кръстя да дойде автобус и най-вече да се прибера жива и здрава. Имам чувството, че докато пътувам, ще се разпадне рейсът. Вътре мръсотия, парцали. Това нормално ли е", попита Събка Колева, застрахователен агент.

На път за литературна среща в Радио Пловдив, мина известният университетски преподавател Младен Влашки. "Ако не беше представянето на книгата на проф. Клео Протохристова", щях да съм на първа линия на протеста. "Това не може да се нарече градски транспорт в Пловдив. В обедно време минават един след друг автобуси, а в пиковите часове, когато хората чакат, ги няма. Зная, че №99 минава покрай Пловдивския университет между 20,15 и 20,30 часа. Но може и да не спре", коментира той. Влашки се завърна в Пловдив след 7 години, които прекара във Фрайбург като преподавател. "Докато бях там, никога не ползвах личната си кола. Винаги с градския транспорт", посочи той.

Пространството пред община почерня от хора с плакати. И всички се оплакваха от нередовни автобуси. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"Вчера пътувах един час от ул. "Пере Тошев" до Медицинския университет на бул. "Васил Априлов" в претъпкан рейс. На едно дете му прилоша", разказа Дафина Карева и показа снимки от телефона.

Славка Красимирова се зарече, че ще изплете шал на кмета, докато чака по 50-60 минути №20. "Ако пък е събота и неделя - пуловер мога да му изплета. И в мига, в който се кача и покажа пенсионерската си карта, започва една разправия от страна на шофьора: "Сега ли намерихте да пътувате? Накъде сте тръгнали, учениците се прибират". Книга мога да напиша за абсурда на градския транспорт", каза Красимирова. И се притесняваше с какво ще се прибере след протеста. Друга жена разказа как човек с патерица е понечил да се качи в автобуса, но шофьорът нарочно затворил вратата и инвалидът останал отвън. "Къде е тръгнал", изригнал водачът и подкарал рейса.

Протестът, иницииран от "Пловдив - град на хората", получи публична подкрепа от ПП-ДБ. На място пристигна съветникът от същата коалиция Владимир Славенски. Той обясни, че е тук като гражданин. "Част от исканията на хората са неща, които сме поставяли в Общинския съвет", каза той. Общинският съветник Владимир Славенски. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"От липсата на градски транспорт губят гражданите, губи бизнесът. Кой печели", попита млада жена. В това време Венелин Драганов, един от организаторите, държеше плакат, на който е изобразен кон, който тегли автобус.

"Безобразно е. Единствено автобусите по линия 12 са редовни", заяви бившата учителка Евдокия Пенкова.

По време на протеста стотици сложиха подписите си за нормален транспорт. "А имаме ли го", обърна се към множеството Павел Начев. "Неее", отвърнаха в хор присъстващите.

По думите му това е първи протест в Пловдив срещу транспорта, но няма да е единствен, ако местната власт не вземе бързи мерки. "Искаме автобусите да спират на всяка спирка и да се отварят всички врати. Колко нахално, нали", попита Начев.

"Милиони изтекоха през транспортния проект, реализиран в мандата на Иван Тотев. И никой не разбра къде отидоха тези пари. Нито електронно таксуване, нито модерен градски транспорт", посочи Начев.

Мнозина казаха, че искат нормално да се придвижват от точка А до точка Б - без чакане и ругатни от страна на шофьори и кондуктори.

Кирил Стамов от сдружение "Докажи, че можеш" предупреди, че винаги се почва от една искра. "Повече няма да мълчим. Досега само обещания, а действия - нула. Карат ни да се чувстваме зрители в собствения ни град", заяви той. И поиска незабавно да стартира поръчката по доставка на електрически автобуси чрез общинското предприятие "Екобус". "Да има публичен достъп до GPS координатите на рейсовете, за да ги виждаме къде се намират и колко са на брой и обследване на пътникопотока", настоя Стамов.