Купуваме 12 израелски системи за залпов огън, ще ги произведат в Германия (Обзор)

EuroPULS е еквивалент на американските HIMARS, които спряха руснаците в Украйна

12 нови реактивни артилерийски системи за залпов огън иска да закупи България. Те ще са част от сделка на Германия с Израел, която предвижда да бъдат произведени 500 системи за нуждите на Бундесвера и други европейски държави.

Реактивните системи за залпов огън ще са лицензно производство в Германия на израелската система PULS, аналог на американските HIMARS. Първоначално Българската армия се беше насочила към закупуването именно на американските системи, но за тях ще трябва да се чака прекалено дълго.

Сделката с Израел ще бъде сключена от Германия и ще е за придобиването на около 500 нови реактивни системи за залпов огън MARS 3, известни още като EuroPULS, съобщава германското специализирано издание hartpunkt, позовавайки се на няколко добре информирани източника.

Бундесверът обаче ще придобие само половината от установките, а останалите ще бъдат закупени от други държави в НАТО при същите условия. Нидерландия също закупува от тези системи. Сделка за установки PULS в края на миналата година сключи и Гърция.

По такава европейска схема през правителството на Германия нашите военни поръчаха и системите за противовъздушна отбрана IRIS-T. Механизмът бе измислен като част от европейските усилия за превъоръжаване заради войната на Русия срещу Украйна. При него

няколко държави се обединяват за обща поръчка

на въоръжение.

България има интерес да придобие 12 установки EuroPULS, като финансирането на сделката трябва да стане със заема по европейския механизъм SAFE. България бе одобрена от ЕК за заем в размер на 3,261 млрд. евро. Те ще бъдат дадени за общо девет големи модернизационни проекта. Освен закупуването на системите за реактивен артилерийски залпов огън по механизма ще бъдат взети триизмерни радари, ще бъде изграден щит срещу дронове, ще се купи и нова артилерия с натовския калибър 155 милиметра. Първият транш, който трябва да се получи, е в размер на около 500 млн. евро. За да вземе България тези пари обаче, трябва депутатите да одобрят удължителния закон на бюджета, с който се позволява на служебното правителство да сключи с ЕК договора за заема по механизма SAFE.

Комплексите EuroPULS ще се произвеждат от германската оръжейна фирма KNDS, чиято централа е в Мюнхен. Тя вече има сключен договор с израелския производител на системите “Елбит”. Участието на европейски производител е задължително, за да може сделката да бъде финансирана от заема от ЕС.

Освен за самите установки договорът на Германия и Израел включва и доставката на боеприпаси за системите. Първоначално се предвижда да се закупят

ракети с далекобойност 150 км, а впоследствие и такива с 300 км

Именно с такива варианти на HIMARS Украйна успя да спре руските атаки и да си възвърне част от загубената територия.

Подобно на американския си аналог и израелската система е монтирана върху камиони. Така установките могат бързо да се развърнат за огън, да стрелят и след това да сменят позицията си.

За разлика от HIMARS, които стрелят само с муниции, произведени от американската компания Lockheed-Martin, системата PULS може да използва няколко вида муниции от различни производители, включително собствени разработки на “Елбит Системс” и американски муниции. Израелската система е по-тежка от американската и това намалява мобилността ѝ. Но пък може да носи повече муниции.

Преди дни парламентът ратифицира и договор със САЩ, по който България закупува

брегови ракетни комплекси NSM на стойност около 620 млн. долара

А правителството даде допълнително средства на Министерството на отбраната, за да направи първото плащане по тази сделка.