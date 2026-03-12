ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тв говорител прочете първото послание на аятолаха,...

Гръцките F-16 вече пазят България, правят и съвместно учение с нашите МиГ-29 (Обзор)

Елица Чупарова

[email protected]

3060
Военният министър Атанас Запрянов покани на посещение гръцкия си колега Никос Дендиас. СНИМКА: Йордан Симеонов

Атина е командировала двама офицери

Гръцките F-16 вече пазят въздушното пространство над България. То е частично защитено и от батареята “Пейтриът” , разположена в северната част на южната ни съседка.

Самолетите се включиха и в съвместни тренировки с българските МиГ-29 за по-добра координация при презгранични операции и охрана.

По покана на министъра на отбраната Атанас Запрянов на посещение у нас дойде гръцкият му колега Никос Дендиас. Двамата обсъдиха предизвикателствата пред сигурността заради войните в Украйна и Иран, сътрудничеството в областта на отбраната, за проектите за мобилност, които се осъществяват съвместно с Румъния, и механизма SAFE за инвестиции в отбраната.

Двамата министри бяха единодушни, че военната операция на Израел и САЩ в Иран е довела до дестабилизация близо до източния фланг на НАТО. Непровокираните атаки от иранските сили над Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост, заяви Запрянов.

Именно затова два гръцки F-16 и батареята “Пейтриът” за борба с балистични ракети се включиха в засилването на охраната на въздушното ни пространство. Дендиас съобщи, че двама гръцки офицери също вече са командировани у нас, за да координират процеса. 

Български F-16 прелетяха за пръв път над София тази седмица, но не те, а съветските МиГ-29 участваха в тренировките с гръцките изтребители СНИМКА: Георги Палейков

Акцент на срещата на военните министри бяха и проектите за военна мобилност. Те са в рамките на паневропейския транспортен коридор 8. Коридорите ще помогнат за по-бърза военна мобилност. Източният фланг на НАТО е ключов за защитата на алианса, особено в контекста на войната в Украйна, а в България е разположена и една от мултинационалните групи на алианса. Решението за създаването на тези коридори бе взето още през 2024 г.

По-широко сътрудничество в областта на иновациите също ще донесе ползи, единодушни бяха Запрянов и Дендиас. Двамата обсъдиха проектите, по които страните ни имат участие и ще вземат финансиране.

Дендиас обясни, че като част от военната реформа в Гърция са създали антидронната система “Кентавър”, която вече действа над Кипър и Червено море. Именно с производството на дронове българската отбранителна индустрия иска да участва в проектите по SAFE, каза Запрянов. Тогава ресорната комисия в парламента прие военното ведомство да може да договори заемите с ЕС, въпреки че все още няма редовен бюджет.

В Европа вече има план за стартиране на втора част по механизма. Според министър Дендиас обаче той се нуждае от реформа.

