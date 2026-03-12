Възстановяват осветлението на паметника на връх Околчица

Започнахме тестовете за възстановяване на осветлението на паметника на връх Околчица, каза днес кметът на Община Враца Калин Каменов по време на заседание на Ботевски организационен комитет. Инициативата е по повод 150-ата годишнината от гибелта на Христо Ботев и неговите четници.

Каменов добави, че е изградено трасе, монтирани са осветители тела и в момента там работи частен генератор, който осигурява електрозахранване. По думите му за реализацията на идеята помощ е оказал изпълнителният директор на "Видеолукс Холдинг" АД Тодор Белчев и Ритейл парк, Враца. Белчев беше отличен с награда "Вестител" преди няколко месеца, тъй като подкрепя изграждане на детски площадки, залесяване на кварталите на града и населените места и др. проекти на местната администрация.

Кметът на Враца каза още, че в момента се изгражда трасе за интернет, за да се поставят камери за видеонаблюдение и да се противодейства на вандализъм, съобщава БТА. Монтиран е сензор на осветлението и то се включва, когато навън се стъмни.

Разположението на връх Околчица и паметника е такова, че от главния път София - Враца се вижда възвишението, а осветеният монумент вече предизвика множество положителни коментари в социалните мрежи на Враца и региона.