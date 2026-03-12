ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зъболекарка и втори анестезиолог обвинени за смърт...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22459665 www.24chasa.bg

Възстановяват осветлението на паметника на връх Околчица

2460
Връх Околчица във Врачанския балкан и околностите му

Започнахме тестовете за възстановяване на осветлението на паметника на връх Околчица, каза днес кметът на Община Враца Калин Каменов по време на заседание на Ботевски организационен комитет. Инициативата е по повод 150-ата годишнината от гибелта на Христо Ботев и неговите четници.

Каменов добави, че е изградено трасе, монтирани са осветители тела и в момента там работи частен генератор, който осигурява електрозахранване. По думите му за реализацията на идеята помощ е оказал изпълнителният директор на "Видеолукс Холдинг" АД Тодор Белчев и Ритейл парк, Враца. Белчев беше отличен с награда "Вестител" преди няколко месеца, тъй като подкрепя изграждане на детски площадки, залесяване на кварталите на града и населените места и др. проекти на местната администрация.

Кметът на Враца каза още, че в момента се изгражда трасе за интернет, за да се поставят камери за видеонаблюдение и да се противодейства на вандализъм, съобщава БТА. Монтиран е сензор на осветлението и то се включва, когато навън се стъмни.

Разположението на връх Околчица и паметника е такова, че от главния път София - Враца се вижда възвишението, а осветеният монумент вече предизвика множество положителни коментари в социалните мрежи на Враца и региона.

Връх Околчица във Врачанския балкан и околностите му

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)