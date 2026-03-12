ЦИК обсъди провеждането на изборите с международни наблюдатели

Централната избирателна комисия (ЦИК) се срещна с основния екип на наблюдателната мисия на изборите на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), съобщиха от ЦИК.

По време на разговорите бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с правната рамка на изборния процес, както и конкретните предизвикателства пред неговата организация. ЦИК запозна наблюдателите с предприетите до момента действия и с текущата работа по подготовката на изборите в рамките на нейните законови правомощия.

ЦИК ще оказва съдействие на мисията по всички въпроси, свързани с изборите и ще поддържа конструктивен диалог с наблюдателите.

Това е втората среща на ЦИК с международните наблюдатели, информира БТА. При първата били обсъдени въпроси, свързани с гарантирането на законосъобразността, прозрачността и доверието в изборния процес, както и с ефективното прилагане на изборното законодателство.