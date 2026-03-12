Почина Ева Соколова, съпругата на Йордан Соколов

На 92-годишна възраст е починала Ева Соколова, съпругата на бившия шеф на парламента (1997-2001 г.) Йордан Соколов. Приживе Соколова издаде над 15 книги, сред които учебници, научнопопулярна литература за деца и възрастни в областта на химията, на публицистика и други. Тъжната вест съобщи във фейсбук Магдалена Гигова.

Ето какво написа за кончината на Соколова Магдалена Гигова: