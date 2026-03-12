Почина Ева Соколова, съпругата на Йордан Соколов

На 92-годишна възраст е починала Ева Соколова, съпругата на бившия шеф на парламента (1997-2001 г.) Йордан Соколов. Приживе Соколова издаде над 15 книги, сред които учебници, научнопопулярна литература за деца и възрастни в областта на химията, на публицистика и други. Тъжната вест съобщи във фейсбук Магдалена Гигова.
Ето какво написа за кончината на Соколова Магдалена Гигова:
Отишла си е проф. Ева Соколова, съпругата на Йордан Соколов, която винаги е светила със собствена светлина - на учен, на писател, на обществено ангажиран човек, на всеотдайна майка. До последния си миг бе дейна, с остър ум. Явно е чувствала, че дните й са преброени, защото е оставила на дъщерите си списък с хора, които да бъдат уведомени за кончината й. Печална чест за мен е да бъда сред тях. Ева вече е при своя Данчо. И, както бе приживе, душите им са слети...