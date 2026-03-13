Сергей Станишев: Партията на Радев няма ясни позиции по много въпроси

Партията на Радев няма ясни позиции по много въпроси. Това заяви бившият премиер и лидер на БСП до 2014 г. Сергей Станишев в предаването "Денят започва" по БНТ.

"За мен едно е да гласуваш за президента Румен Радев и съвсем друго за един политически проект, който няма ясно зададена позиция освен борба със статуквото", отговори Станишев на въпрос за евентуално партньорство на БСП с партията на президента Румен Радев.

"За мен Крум Зарков е носител на модерното европейско ляво, от което се нуждаем в момента. България има нужда от левица, от силна левица. Страната ще куца на един крак без лявото".

"БСП най-категорично и остро осъжда войната", каза още той относно конфликта в Иран.

"Крум Зарков подкрепи министър-председателя на Испания Педро Санчес, който може би е единственият, който осъжда тази война в Европа", каза още той и добави, че в тази ситуация е изключително важно България да търси партньорства със съседни страни.

"На фона на непредвидимите действия на Щатите в момента се създава огромен глад за предвидима политика", коментира Станишев и добави, че важно в момента е Европейският съюз да бъде стабилен.

"БСП е партия, която е стабилна и предвидима, но тя успява да се задържи толкова години, защото е способна да се променя според новото време. Участието на партията в новото управление ще бъде ключово за нейното бъдеще. Тя може да бъде и в опозиция и в управление, важното е само да отстоява своята позиция", заяви той.

"Лицата са важни, но поведението и спазването на позициите са по-важни", отговори Станишев на въпрос за листите на партията и допълни, че е важно да се води диалог за търсене на общи позиции.