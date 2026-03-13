Бащата на 6-годишния Ангел, починал на зъболекарски стол: Лекарят го нямаше, оставиха сина ни да умре

„Синът ни беше оставен да умре без грижите на лекар, защото лекарят го нямаше. Когато синът ни се влоши след излизането от упойка, той беше оставен в ръцете на един специализант по акушер-гинекология, който не знаеше какво да прави", това каза бащата на 6-годишния Ангел, починал на зъболекарски стол, Георги Райчев в предаването „Тази сутрин" по bTV.

Той обърна внимание на проверките на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" и бившата директорка Иванка Динева.

„След поредната им проверка, документите са предоставени на новия министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, който не е обърнал внимание, а Иванка Динева е уволнена. Проверките констатират безброй нарушения и най-вероятно клиниката няма капацитет да извършва тези манипулации. Тя няма разрешение да поставя упойка на деца, но въпреки всичко продължава да функционира", разказа Райчев.

По думите му зъболекарката също няма нужните разрешителни да процедира с деца под обща анестезия.

„Питам има ли нещо гнило в цялата работа и тези, които чакаме да се борят със задкулисието, борят ли се с него в лицето на доц. Околийски, или го подкрепят?", попита бащата на детето.

Той се обърна към служебния премиер Андрей Гюров и президента Илияна Йотова с призива да се види дали има чадър над клиниката. Призова и журналистите да попитат дали клиниката предстои да бъде затворена заради редица нарушения.