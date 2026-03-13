Сергей Игнатов: Проверката в училище "Космос" е повод да се огледаме в училищата у нас въобще

Проверката в училище "Космос" е повод на се огледаме и в останалите училища у нас. Това заяви служебният министър на образованието Сергей Игнатов в предаването "Денят започва" по БНТ. Проверката на училище "Космос" показа, че няма документално проследяване на ученикът, който е учил там, каза още Игнатов и добави, че много училища у нас не поддържат добре такъв тип документация

"Имаме няколко основни цели през следващите няколко месеца. Първата е провеждане на държавните зрелостни изпити, следващата е провеждане на националното външно оценяване", заяви Игнатов.

"Целта на служебното правителство е да проведе честни и прозрачни избори. Това е най-важното в момента", обясни министърът.

"Честно гласуване в секциите в училищата може да се осигури чрез партньорство с министерство на вътрешните работи", каза още той.

На въпрос ще бъде ли неучебен понеделникът след изборите, той отговори, че ще бъде присъствен, тъй като тогава страната отбелязва 150 години от априлското въстание.

"Министър Красимир Вълчев започна обстоен преглед на учебните програми, за да се види как могат да бъдат адаптирани те към практическата подготовка на учениците. Планът ми е да поканим и специалисти от PISA, които да прегледат учебните програми и да дадат своите предложения", заяви още той.

"Текущата образователна система може да е подготвила учениците за студентство, но тя не им осигурява нужните нива на функционална грамотност" заяви Игнатов.

"В момента се правят опити да се изравнят децата от средните училища, както и тези в елитните училища, но процесът у нас върви бавно", добави той.

"Около 98 са училищата в България, в които има тотална забрана за телефоните, има и около 450, които въобще не са реагирали на тази забрана, другите я въвеждат частично, телефоните не се ползват в час", отговори министърът на въпрос за забраната да се ползват телефони в училище.

"Проблемът с въвеждането на предмет по добродетели и религия е, че няма кой да преподава", заяви още той.