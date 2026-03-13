8 години затвор за 35-годишна от "Факултета", присвоила два апартамента на 83-годишна жена

8 години ефективна присъда на първа инстанция за имотна измама получава Ана Тодорова, присвоявала жилища на самотни хора, показва разследване на Вероника Димитрова по Нова тв.

35-годишната осъдена не работи и е присвоила заедно със съпруга си Мариян Тодоров два апартамента, собственост на 83-годишната Ана Лозанова. За сделкита възрастната жена е получила около 20 хиляди лева, но само по документи, а хората, които са я излъгали, всеки месец й вземали пенсията.

Измамниците разбрали за излъганата жена след смъртта на сина й. Тя си няма другиго, тъй като и съпругът й е починал. И двата апартамента, които е притежавала, са препродадени. Единият в "Люлин" е около 90 кв. м и има шанс да бъде върнат, но другият в квартал "Света Троица" - около 93 кв. м, е купен от добросъвестен купувач.

Сем. Тодорови живеят в квартал "Факултета", й казали, че ще се грижат за нея, затова жената им давала почти цялата пенсия, за да се плащат ток, асансьор и други сметки. Приятелка на пенсионерката се съмнява, че когато е водена във "Факултета, са й слагали нещо в чая.

След като спечелили доверието й, Ана и Мариян Тодорови я завели при нотариус да подпише документи, за да вземат кредит. Жената твърди, че не е давала на никого пълномощно за продажбата на апартаментите. Нотариусът отказал да подпише, но те отишли при друг.

Ана Лозанова получила около 20 хил. лв. за апартаментите, продадени за стотици хиляди евро. Но това е по документи, тя самата и адвокатът й обясняват, че не е получила никакви пари.

Ана Лозанова вече няма жилище на нейно име. От апартамента й в "Света Троица" е изгонена по брутален начин - казали са й да не стъпва там, защото ще остане и без жилището в "Люлин", обяснява адвокатът й. Сега тя живее именно там, но ще остане в него само ако спечели делото.

Същевременно с нейната лична карта са теглени кредити. Това научава адвокатът й, след като Ана Лозанова му казва, че вече не получава пенсия. Адвокатът направил проверка в НОИ и установил, че на нейно име са теглени кредити.