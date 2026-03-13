ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха 17-годишен с 25 грама дрога

Дима Максимова

Наркотични вещества иззеха служители на Областната дирекция на полицията във Велико Търново. Вчера следобед в областния град служители на сектор «Криминална полиция» при ОДМВР – В. Търново са извършили проверка на 17-годишен местен жител, в който са установени и иззети около 25 грама растителна маса.  При полеви наркотест е реагирала на канабис.

Същия ден служители на РУ – Г. Оряховица в железничарския град са извършили проверка на лек автомобил, управляван от 50-годишен от Килифарево. В хода на проверката е установено, че водачът държи в себе си 2 плика, съдържащи листна маса, с тегло около 2 грама, реагираща при полеви наркотест на канабис. Срещу двамата са започнати бързи производства.

