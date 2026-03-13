Мъж в затвора, нарушил заповед за защита от домашно насилие

Мъж призна, че не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие, за което ще търпи ефективно наказание, съобщиха от съда в Стара Загора. За да стане това, Районният съд одобри споразумение и наложи на 51-годишния Г. Г. наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца, което да се изтърпи при първоначален строг режим.

Със съдебния акт обвиняемият е признат за виновен в това, че в град Стара Загора, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, не е изпълнил заповед за незабавна защита от домашно насилие, съдържаща забрана да приближава жилището и местоработата на бившата си съжителка на разстояние по-малко от петдесет метра.

51-годишният мъж нарушил наложената му мярка като на 19.12.2025 г. отишъл на работното място на пострадалата, а на 02.01.2026 г. - до входната врата на жилището, което обитавала.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.