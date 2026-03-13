По три изоставени новородени в монтанската болница, най-младата родилка - на 11 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Последното изоставено дете е през февруари, майката се отказала от него още преди раждането

Вероятно няма родилно отделение в болниците у нас, които да нямат в практиката си случай на изоставени новородени. МБАЛ-Монтана е една от тях.

Последният случай на изоставено новородено там е от февруари тази година, разказа в „Тази сутрин“ по бТВ д-р Антоанета Блажева, завеждащ отделение по неонатология в МБАЛ-Монтана.

Още при постъпването си да ражда майката е казала, че няма да отглежда детето си.

Веднага е подаден сигнал в отдела за закрила на детето и е предприета процедура бебето да бъде настанено в приемно семейство.

„Едновременно сме имали по две-три такива деца. Докато не се намери приемно семейство, ние ги гледаме. Не повече от седмица бебето е стояло при нас, преди да намерят приемно семейство. Обикновено този процес става бързо“, разказа още д-р Блажева.

Вече 34 години в практиката си тя е виждала много неща и казва, че проблемът не е от вчера.

„Майките решават преди раждането. Много са малко случаите, когато детето има някакъв сериозен здравословен проблем и тогава родителите се страхуват да поемат риска за отглеждането на такова дете. Ние говорим с тях, както и социалните работници. Даваме им надежда и подкрепа и в някои случаи ги разубеждаваме“, обясни д-р Антоанета Блажева.

„Винаги такова дете се следи, защото то е в риск“, допълни тя.

Д-р Антоанета Блажева разказа още, че най-младото момиче, което е раждало при тях, е било на 11 години. Скоро е имало и случай на 15-годишно момиче, което е станало майка.