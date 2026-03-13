Карина Караиванова заема мястото на Гюров като подуправител на БНБ

Парламентът избра Карина Караиванова - Ганозова за подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно" с гласовете на ГЕРБ, ИТН и ДПС-НН. Тя бе предложена за поста от управителя Димитър Радев и ще заеме мястото на служебният премиер Андрей Гюров.

Караиванова вчера беше изслушана в бюджетната комисия за по-малко от 20 минути и заяви, че не би поела поста на служебен премиер. В момента тя е представител на България в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е и председател на Комисията за финансов надзор.

Мартин Димитров от ПП-ДБ изрази мнението, че не бива да се избира подуправител от парламент, който се разпуска до броени дни, и че процедурата, трябва да остане за следващо, легитимно избрано Народно събрание, но въпреки това залата подкрепи кандидатурата.