Петъчно депутатите ще гледат бюджета и съвета за мир на Тръмп

Извънредно в петъчната си програма депутатите добавиха шест допълнителни точки в програмата си, включително удължителния бюджет и ратификацията на споразумението за участието на България в съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.

Вчера ратификацията трябваше да мине през външната комисия, но тя на два пъти не събра кворум. И така се появи в дневния ред на тази по отбрана и мина на косъм, макар че ПП-ДБ, "Възраждане" и БСП я бойкотираха.

По-рано днес Изпълнителното бюро на БСП излезе с позиция срещу ратификацията. "Участието ни е в противоречие с принципите, на които се основава българската външна политика и международните отношения – зачитане на международното право и Уставът на ООН. Това е стратегически и основополагащ въпрос, който трябва да бъде отнесен към следващо Народно събрание, което би имало тежестта и легитимността да се произнесе по него, и то във времена на динамични и непредвидими геополитически процеси. Т. нар. Борд за мир няма нищо общо с Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г. С нея ООН регламентира създаването на Съвет за мир – като орган, временна администрация на Газа – с мандат до 31 декември 2027 г. Докато Бордът е инициатива извън всякаква легитимна международна правна рамка. Това не е орган, а вид организация. Властта е концентрирана в един човек, мандатът е за целия свят, не за Газа. Има неограничен времеви хоризонт за действие, а този един човек определя участниците, условията за работа, има право и на вето върху всички решения", пишат социалистите.

Депутатите ще гледат още промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и за жп транспорта, ще изберат нов управител на БНБ на мястото на служебния премиер Андрей Гюров, ще изслушат вътрешния и правосъдния министър за "Петрохан" и ще гласуват проекта на решение на ДПС за компенсации за високите цени на горивата.