Шофьор се блъсна в дърво в опит да избегне полицейска проверка

Шофьор се удари в дърво в опит да избегне проверка в Долни Дъбник, съобщиха от полицията.

Случаят е от 12 март, когато на булевард "България" е подаден звуков и светлинен сигнал на 38-годишния шофьор. Той не спира и ускорява движението си.

Последван е от автопатрула с включен звуков и светлинен сигнал. На кръстовището между улиците "Г. С. Раковски" и улица "Генерал Владимир Стойчев", шофьорът е изгубил контрол над управлението, напуснал е пътното платно и се е блъснал в дърво.

Отказал е да бъде изпробван с техническо средство, както и да предостави кръвни проби за медицинско изследване.

Задържан е и по случая се води разследване.