Велосипедист загина при катастрофа край Исперих

Пътят Исперих - Разград СНИМКА: Google Street View

Велосипедист загина при пътнотранспортно произшествие на пътя между Исперих и село Малък Поровец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за катастрофата е получен на тел.112. На прав участък автомобил „ВАЗ 21214", управляван от 49-годишен мъж, блъска внезапно навлезлия в насрещното платно 64-годишен велосипедист от Малък Поровец.

Пристигналите на място екипи на Спешна помощ и Районното управление в Исперих констатирали смъртта на възрастния мъж.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Той е откаран в болница с попаднали в областта на очите парченца от счупеното при удара панорамно стъкло на автомобила. Тялото на загиналия е транспортирано за аутопсия в болницата в Търговище.

По случая се води до съдебно производство, допълват от ОД на МВР.

