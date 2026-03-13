Лаборатория за канабис откриха в санданско село

Лаборатория за канабис откриха полицаи в санданско село в четвъртък. В хода на извършена проверка на къща в с. Горно Спанчево, ползвана от 40-годишен санданчанин, в една от стаите на жилището криминалисти при РУ-Сандански открили полиетиленова палатка, обособена като лаборатория за отглеждане на канабис. Тя била оборудвана със специално осветление, въздуховоди, филтри за въздух и др., като в нея са установени около 20 канабисови растения, засадени в саксии и около 265 грама сух канабис.

40-годишният мъж е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.