Янка Рупкина е в болница, състоянието й е тежко

Легендарната народна певица Янка Рупкина е приета по спешност в болница, а състоянието ѝ е тежко.
Новината съобщи певицата и автор на песни Илка Александрова във фейсбук профила си.
"Нека да се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в момента е в болница в тежко състояние.
Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки.
Реагирах светкавично, беше закарана в болница. Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си", пише Александрова.
Янка Рупкина е сред най-разпознаваемите български гласове. Кариерата ѝ е белязана от феноменален успех с трио „Българка" и ансамбъл „Филип Кутев".
