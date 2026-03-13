ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Янка Рупкина е в болница, състоянието й е тежко

9648
Янка Рупкина

Легендарната народна певица Янка Рупкина е приета по спешност в болница, а състоянието ѝ е тежко.

Новината съобщи певицата и автор на песни Илка Александрова във фейсбук профила си. 

"Нека да се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в момента е в болница в тежко състояние.

Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки.

Реагирах светкавично, беше закарана в болница. Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си", пише Александрова. 

Янка Рупкина е сред най-разпознаваемите български гласове. Кариерата ѝ е белязана от феноменален успех с трио „Българка" и ансамбъл „Филип Кутев". 

Янка Рупкина

Уважаеми, българи, добри хора! Нека да се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в...

Публикувахте от Илка Александрова БГ в Четвъртък, 12 март 2026 г.

