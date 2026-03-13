Столична община подготвя изграждането на 10 обществени паркинга

Столична община предприема следващи стъпки за увеличаване на местата за паркиране в кварталите на София. Това става възможно след като в четвъртък, 12.03.2026 г. Столичният общински съвет (СОС) одобри предложения по два доклада на на кмета на София Васил Терзиев. С тях се отключват възможностите за изграждане на нови обществени паркинги в различни части на града, съобщиха от общината.

„Реализирането на проектите ще подобри възможностите за паркиране и градската среда в кварталите. Това са важни решения, с които работим за осигуряване на места за паркиране в районите на столицата", каза столичният кмет.

Единият доклад на кмета Терзиев дава възможност за стартиране на процедура за подготовка на публично-частно партньорство за изграждане на обществени паркинги. Това са процедури за изграждане на девет обществени паркинга в различни квартали на София, пише в съобщението на общината.

Предвижда се в район „Овча купел" да бъдат изградени три паркинга с общо около 712 места. В район „Илинден" е планиран един паркинг с капацитет около 394 места, а в район „Сердика" - един с приблизително 290 места. По един нов паркинг е предвиден и в районите „Младост" - с около 245 места, „Подуяне" - с приблизително 230 места, и „Надежда" - със 113 места. Най-малкият от предвидените обекти ще бъде в район „Красно село" - с около 70 паркоместа.

За всеки от обектите предстои да бъдат стартирани процедури по Закона за концесиите за откриване на концесионни процедури. Всички следващи етапи ще подлежат на одобрение и контрол от Столичния общински съвет.

Вторият одобрен доклад предвижда придобиване на терен в ж.к. „Люлин – разширение запад", върху който е планирано изграждането на обществен етажен паркинг. Имотът се намира до Околовръстния път и в близост до бъдещото разширение на метрото.

Съгласно предложението дружеството ще прехвърли на общината части от поземлени имоти с обща площ 10 167 кв.м, предназначени за изграждане на обществен етажен паркинг. Пазарната стойност на имотите е оценена на 1 824 687,22 евро.

Столична община ще дари на дружеството реална част от общински имот с площ 271 кв.м със смесено предназначение, чиято пазарна стойност е 50 236,47 евро. Предложението предвижда дружеството да се откаже от разликата в пазарната стойност между двата имота, което прави прехвърлянето в полза на общината безвъзмездно.

Придвижването на тези проекти е част от последователните усилия на Столична община за осигуряването на възможности, подобряване на организацията на паркирането и създаването на по-подредена градска среда в районите, пише общината.