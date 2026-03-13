В Перник откриха автомобил, откраднат от Германия

Автомобил, обявен за издирване чрез Шенгенската информационна система, е установен от служители на Първо РУ - Перник.

Сигнал за издирван лек автомобил „Тойота Ярис" е подаден вчера от служители на Шесто РУ при СДВР. По техни данни автомобилът е обявен за издирване на 1 март 2023 г. от Република Германия. Получена е информация, че най-вероятно тойотата се намира в пернишкия кв. „Бела вода". Служители на Първо РУ реагирали незабавно и открили автомобила в гаражна клетка, собственост на 56-годишна местна жителка. По данни на жената тя е закупила автомобила от автоборса в столицата и го е регистрирала през 2023 г.

Колата е иззета, а работата по изясняване на случая продължава