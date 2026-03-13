ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ и Иран с противоречиви версии за инцидент със ...

И транспортната болница във Варна съди здравната каса за 283 хил. евро

Надежда Алексиева

Транспортната болница във Варна съди здравната каса за 283 хил. евро, делото е образувано в административния съд.

Исковата молба на „МБАЛ Варна" ЕООД е за неизпълнение на парични задължения по административен договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури.

В нея се твърди, че НЗОК неоснователно отказва да
заплати реално извършена, отчетена и приета без възражения медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г.

Цялата сума е 282 784,99 евро главница и 7 280,46 евро обезщетение за забава за периода от 1 януари 2026 г. до 9 март 2026 г.

Подобно дело преди месец заведе и МБАЛ "Света Анна", за 300 хил. евро.

Болницата оспорва законосъобразността на наложените „месечни стойности" (лимити), като поддържа, че те противоречат на конституцията.

От многопрофилната болница заявяват, че към момента на извършване на дейността НЗОК е разполагала с неусвоен финансов ресурс в резерва си, но въпреки отправените искания, плащане за положените медицински усилия не е постъпило.

