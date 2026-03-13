За 10 часа полицаи намериха открадната кола, паркирана в центъра на Перник

Полицаи намериха открадната кола, паркирана в центъра на Перник. В четвъртък около 07:20 ч. във Второ РУ е подаден сигнал от 47-годишен жител на областния град, че от ул. „Ю. Гагарин" е противозаконно отнет собственият му лек автомобил „Фиат". По негови данни деянието е извършено в периода от 21:15 ч. на 11 март до 07:20 ч. на следващия ден.

Автомобилът незабавно е обявен за издирване и са предприети оперативно-издирвателни действия. Около 17:30 ч. е получен сигнал, че колата се намира в централната част на гр. Перник. На място е извършен оглед от полицейски служители, а автомобилът е иззет за назначаване на съответните експертизи.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.