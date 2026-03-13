12-годишен опита да пазарува с фалшиви 50 евро в Гурково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията разследва сигнал за прокарване в обращение на неистинска евробанкнота с номинал от 50 евро в магазин в Гурково, съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Съобщението е подадено вчера около 14:30 часа в Районното полицейско управление в Казанлък. На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че 12-годишно момче е закупило стока, като се е опитало да заплати с неистинската банкнота.

Образувано е разследване под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора. Работата по случая продължава.

Преди дни в полицията в Казанлък започна разследване на сигнал за прокарване в обращение на неистинска евробанкнота в магазин в града, припомня БТА.