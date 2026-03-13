ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Решено: вероизповеданията няма да плащат данък вър...

Задържаха мъж, ритал в гърба жената, с която живее

1320
Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, причинил тежка телесна повреда на жената, с която живее, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 март,  около 15,00 часа в апартамент в гр. София, обвиняемият И.Д. е ритал в гърба жената и по този начин й причинил тежка телесна повреда, довела до загуба на слезката. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.
По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". И.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.
Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража".

Задържаха мъж, ритал в гърба жената, с която живее СНИМКА: Pixabay

