Задържаха мъж, ритал в гърба жената, с която живее

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 46-годишен мъж, причинил тежка телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 март, около 15,00 часа в апартамент в гр. София, обвиняемият И.Д. е ритал в гърба жената и по този начин й причинил тежка телесна повреда, довела до загуба на слезката. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". И.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража".